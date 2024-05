Kolumne Denkanstoß Warum Katholiken auf die Straße gehen

In den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es sogar die Redewendung von den drei großen rheinischen Prozessionen: Rosenmontag in Köln, Schützenfest in Neuss und Fronleichnam in Krefeld. Aus Krefeld, der rheinischen Stadt mit einer historisch gewachsenen Toleranz in religiösen Fragen, kenne ich noch Erzählungen, nach denen es für Menschen aller Konfessionen eine Ehrensache war, in Festtagskleidung an der großen Fronleichnamsprozession mit mehreren Zehntausend Menschen teilzunehmen. Ob das schon sehr früh praktizierte Ökumene war, weiß ich nicht – aber dieser Brauch zeugte von einem großen, gegenseitigen Respekt, für den Krefeld seit Jahrhunderten bekannt war.