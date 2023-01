Blackouts in Mönchengladbach Warum in Odenkirchen und Wickrath der Strom ausfiel

Kölner Straße dunkel. Geldener Straße dunkel. Trompeterallee dunkel. Reststrauch dunkel. In Wickrath und Odenkirchen hat es am Montag und Dienstag längere Stromausfälle gegeben. Auch Ampelanlagen waren betroffen. Wie die NEW auf Anfrage am Mittwochabend dazu mitteilte, war der Grund für die Versorgungsunterbrechung am Montag in Odenkirchen eine Störung im Hochspannungsbereich einer Ortsnetzschaltanlage. Die habe zu einem Kurzschluss geführt, woraufhin die Anlage vom Netzschutz bestimmungsgemäß abgeschaltet worden sei. Folgende Ortsteile waren betroffen: Odenkirchen, Kamphausen, Schaan, Kelzenberg, Priesterath, Garzweiler und Jüchen. Wie ein NEW-Sprecher sagte, waren circa 4000 Haushalte waren betroffen.