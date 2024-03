Kitas in Mönchengladbach Warum immer mehr Familienzentren entstehen

54 Familienzentren gibt es nach Auskunft der Stadt aktuell in Mönchengladbach. Und es werden stetig mehr. In diesem Jahr soll etwa die Kita „KlabauterMumm“ in Pongs dazukommen. Die Einrichtung befindet sich laut dem Träger „Mumm Familienservice“ derzeit im Zertifizierungsprozess. Jährlich werden in der Regel stadtweit drei Kitas zu neuen Familienzentren, erklärt ein Stadtsprecher. Das sei bislang das Kontingent für Mönchengladbach. Die Mittel dafür kommen vom NRW-Familienministerium.