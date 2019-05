Kolumne Denkanstoß : Die Zuschauertribüne verlassen!

Die evangelische Hauptkirche in Rheydt zeigt Flagge. Foto: Olaf Nöller

Mönchengladbach Zur Wahl zu gehen, gehört zur staatsbürgerlichen Verantwortung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Olaf Nöller

Es war ein Gespräch im Sportstudio. Ein Anfang-20-Jähriger berichtete mir, er sei noch nie zu einer Wahl gegangen. „Warum kommst Du Deiner staatsbürgerlichen Verantwortung nicht nach?“, wollte ich wissen. Seine Antwort: „Ich hab‘ mich im Internet mal informiert über das, was die Parteien so machen. Aber da war keine dabei, die meine persönlichen Interessen vertritt.“ Ich entgegnete ihm: „Weißt Du, es gibt sehr unterschiedliche Schwerpunkte, denen sich die politischen Parteien widmen. Dass es eine Partei gibt, die sich ausschließlich um Dich kümmert, das wird‘s vermutlich nicht geben. Da musst Du Dich schon für eine Richtung entscheiden und auch das Allgemeininteresse in dein politisches Urteil mit einbeziehen“. Wochen später erzählte er: „Ich habe gewählt!“, worauf ich ihm gratulierte.

Ist diese Einstellung heute typisch? Bei Gesprächen erlebe ich nicht selten, dass Menschen eine passive Zuschauerrolle einnehmen und das politische Geschehen nur noch beobachtend verfolgen. Sie verhalten sich, als ginge sie das alles nichts an. Andere zetern und schimpfen über „unfähige“ oder „korrupte“ Politiker, die angeblich alles falsch machen oder nur ihre Interessen verfolgen, haben sich aber noch nie in einem Verein oder einer Interessensvertretung engagiert. Dazu wird aus bestimmten politischen Ecken totales „Systemversagen“ bzw. das völlige Scheitern der Politik der „Altparteien“ behauptet.

Liegt es an der ungeheuren Komplexität heutzutage? Ist es der Verlust politischer Ideale, vielleicht auch das Fehlen einer gemeinsamen Vision, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen? Sind es lähmende Ängste vor weltpolitischen Bedrohungen, die uns über Nacht erreichen können? Spüren wir die Folgen eines Hyperindividualismus, der gelehrt hat, nur noch eigene Interessen wahrzunehmen? Zudem leben wir in hysterischen Zeiten. Empörung ist zur Grundbefindlichkeit geworden. Das gründliche Nachdenken und Analysieren, bevor man politisch urteilt, hat es mittlerweile schwer. In der Twitter-Demokratie kommt es nicht auf Fakten an, sondern jeder kann alles behaupten und raushauen. Bevor das Dementi kommt, bewegen wieder neue Themen unsere Gemüter.

Durch die Arbeit mit Flüchtlingen lernte ich noch einmal neu wert zu schätzen, in was für einem großartigen Staat wir leben. Das Grundgesetz, das vor 70 Jahren in Kraft trat, garantiert Machtkontrolle, politische Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung. Es ermöglicht sexuelle Selbstbestimmung und einen Säkularismus, den ich auch als Christ jeder Theokratie vorziehe. Das ist auch nicht „versifft“, wie die Feinde der Freiheit behaupten, sondern Konsequenz einer blutigen Geschichte und Frucht von Generationen, die politisch daran gearbeitet haben. Ähnliches gilt für die Europäische Union. Auch sie ist – trotz „Baustellen“ – ein beispielloses Friedensprojekt, eine großartige Wertegemeinschaft und eine unverzichtbare Interessensvertretung aller Europäer in weltpolitisch so gefährlichen Zeiten wie diesen. Lassen wir uns das nicht klein reden, und ignorieren wir nicht die Chancen, die das für uns alle bietet.