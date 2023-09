Kolumne Mensch Gladbach Wiederbelebungsversuche

In Mönchengladbach reagiert man gewohnt allergisch auf Rankings, in denen der eigene Stadtname auftaucht. Das ist eine jahrelang eingeübte Tradition, die auf Erfahrungswerten etwa aufgrund der Höhe Abwassergebühr, dem Fahrradklima oder der Bewertung des Bürgerservices beruht. Spitzenplätze gibt’s im Fußball seit den 1970ern ja nicht mehr, und in anderen Ranglisten ja nur, wenn es etwa um die höchste Schlaglochdichte geht, die sicher sehr gewissenhaft untersucht wird. Nun hat der gemeine Mönchengladbacher an sich ja ein kleines Problemchen mit seiner Stadt, das dazu führt, seine Heimat mindestens so kritisch zu beurteilen wie er sie im gleichen Maße, insgeheim, doch eigentlich liebt, ganz, sehr, bestimmt. Nur zeigen kann man das nicht. Fangen wir damit einmal an.