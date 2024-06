Freie Szene in Mönchengladbach Warum es Probleme mit der Kulturnacht gibt

Kulturveranstaltungen kosten Geld. „Nachtaktiv“ wurde regelmäßig von der Stadtsparkasse und der NEW gefördert. Besondere Veranstaltungen in den Stadtvierteln fanden auch lokale Förderer wie das Citymanagement Rheydt oder private Mäzene. Doch die freie Szene hat sich nach Aussage der Kulturbüroleiterin Agnes Jaraczewski in den vergangenen Jahren stark verändert und ist stetig im Umbruch. Die Kulturschaffenden könnten sich vor allem nach der Pandemie mit dem Format der Kulturnacht nicht mehr identifizieren. Das führte 2022 in das „Die Pulsive“ genannte Konzept, das sich nur auf den Stadtteil Rheydt konzentrierte und auch Debatten über Teilhabe und Nachhaltigkeit mit einbezog. Das verkleinerte Festival war ein Testlauf, um herauszufinden, was gut läuft und was nicht. Mittlerweile sind auch die Kosten für eine solche Veranstaltung explodiert, und die Notwendigkeit, neue Fördertöpfe zu erschließen, wächst.