Unfallstatistik Mönchengladbach Warum es auf den Straßen wieder öfter kracht

9381-mal hat es im vergangenen Jahr auf Mönchengladbachs Straßen gekracht. Das ist weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, als die Polizei 9775 Verkehrsunfälle registrierte, aber mehr als 2020 (8385 Unfälle) und 2021 (8675). Das geht aus dem aktuellen Verkehrssicherheitsbericht hervor, der am Mittwoch von Polizeipräsident Mathis Wiesselmann und Polizeioberrat Christoph Beeker, Leiter der Direktion Verkehr, vorgestellt wurde. „Besorgniserregend“ finden beide, dass die Zahl der Unfälle, bei denen Alkohol und Drogen eine Rolle spielen, um 11,6 Prozent gestiegen sind. Im Land NRW gab es hier sogar ein Plus von 28 Prozent. Und „bedrückend“ nannte Wiesselmann die Zahl von sieben Verkehrstoten in Mönchengladbach. So viele hatte es zuletzt 2018 gegeben. Zwischen 2019 und 2021 schwankte die Zahl der tödlichen Opfer zwischen eins und drei. Aber das sind nicht die einzigen alarmierenden Entwicklungen.