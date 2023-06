Mobilität in Mönchengladbach Warum die E-Roller von Lime noch immer verschwunden sind

Seit Beginn des Jahres können die mietbaren E-Roller des Unternehmens Lime in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach nicht genutzt werden. Sie wurden von der Firma eingesammelt. Man habe das Angebot in der Stadt eingestellt, weil die gesamte Flotte an E-Scootern für die neue Saison gewartet werde, teilte eine Lime-Sprecherin im Februar auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wann die Roller wieder zur Verfügung stehen, sei unter anderem von der Wetterlage abhängig, hieß es damals.