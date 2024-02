Kolumne Mensch Gladbach Eroberung einer Kaserne

Das ist der einzig richtige Schritt. Die Stadt tut gut daran, das Gelände jetzt zu übernehmen und sollte mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zügig in konstruktive Verhandlungen einsteigen. Deren Aufgabe ist es gewiss, das Beste für den Staat herauszuholen, sprich: so viel Geld wie möglich zu erlösen. Aber auch eine Bundesbehörde sollte sich vor Augen führen, dass es fatal wäre, wenn die rechte öffentliche Hand mit der linken öffentlichen Hand nicht in der Lage wäre, sich auf einen vernünftigen Handschlag zu verständigen. Denn genau das käme beim Bürger an: Wieso klappt da wieder nix, wenn doch alles der Staat ist? Frust und Resignation wäre am Ende die Folge, und davon gibt es in der Gesellschaft – nicht nur, aber auch in Mönchengladbach – schon zu viel.