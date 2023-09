Netzwerkabend in Mönchengladbach Warum die Stadt für Unternehmer interessant ist

Mönchengladbach habe eine ideale Lage zwischen den großen Häfen und den Absatzmärkten, meinte WFMG-Geschäftsführer Ulrich Schückhaus. Mit dem „wunderbaren Nordpark“ verfüge die Stadt über ein großes Pfund bei möglichen Ansiedlungen. Hinzu komme, dass der Standort „deutlich günstiger“ sei als Düsseldorf. „Wir sind ein internationaler Standort“, bestätigte der IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Mit einer Exportquote von 50 Prozent liege die Stadt drei Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Hemmnisse für die Ansiedlung internationaler Unternehmen sieht er in verfügbaren Gewerbeflächen, den Energiepreisen und der Versorgungssicherheit bei der Energie. In Anwesenheit der japanischen Generalkonsulin Jetsuko Kawahara bestätigte die niederländische Generalkonsulin Hanna Tigmes die Internationalität von Mönchengladbach. Wegen der Nähe zur niederländischen Grenze hätten viele Unternehmen aus ihrer Heimat hier eine Niederlassung. 79 niederländische Unternehmen sind in Mönchengladbach registriert. „Wir schätzen das Vertrauen“, sagte sie. Zahlreiche Unternehmen seien an einer Expansion interessiert. Wünschenswert sei ein Projekt für Start ups und Sky Labs. Daran werde im Textilbereich gearbeitet, versichert ihr Heinrichs, der auch die Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Shum, begrüßte. Sie fordere zu Investitionen in ihrem Land auf. Solche Investitionen seien ein wichtiges Signal der Unterstützung.