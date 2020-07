Kolumne Mensch Gladbach : Urlaubspost

Knapp 6700 Unternehmen in Mönchengladbach haben 67,2 Millionen Euro Corona-Soforthilfe vom Land erhalten und werden jetzt überprüft. Foto: dpa/Robert Michael

Meinung Mönchengladbach Viele Mönchengladbacher müssen trotz Ferien daheim nicht auf lieb gemeinte Grüße aus dem fernen Düsseldorf verzichten: Es hagelt Förderbescheide. Und Rückforderungen. Gute Erholung!

Der Urlaub meint es in diesem Jahr gut mit uns. Zugegeben, corona-bedingt. Denn nichts strapaziert uns ja so sehr wie das Streben nach Erholung. Da muss man nur einen Blick nach Mallorca werfen. Es war gar so bemitleidenswert, wie sich unsere Landsleute in dieser Woche bis an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit besoffen, dass man alle unsere Feierbiester von den Strapazen eines solchen Sommerurlaubs erlöste und die dortige Biermeile dicht machte. Da ist es doch wesentlich lobenswerter, wie manch Regierender die Ferien verbringt.

Nehmen wir zum Beispiel Ina Scharrenbach. Die CDU-Politikerin und NRW-Ministerin für Kommunales, Bauen und noch was fährt gerade durch die Lande und überbringt hier und dort als Ersatzhandlung für Postboten wichtige Urlaubspost. In Mönchengladbach war dies die Kunde von der millionenschweren Förderung für Spielplätze, die Lüpertzender Straße und den Rheindahlener Ortskern. Diese Umtriebigkeit ist gewiss nicht nur der Sparsamkeit (man bedenke die Portokosten für das Verschicken solcher Bescheide) geschuldet, sondern sicher auch der Neugier, die Heimat neu zu entdecken. Das ist gerade in Wahlkampfzeiten äußerst selbstlos.

Nicht ganz so viel Einsatz vonseiten des Landes erfahren im Moment Tausende Unternehmen in Mönchengladbach, die die Corona-Soforthilfe im Frühjahr beantragt haben. Die Kunde nämlich, dass jetzt knallhart abgerechnet wird nach der unbürokratischen Überweisung im Frühjahr wurde nicht von einem reisenden Minister überbracht, sondern etwas schnöder per E-Mail. Kann man gut verstehen, Überbringer schlechter Nachrichten lebten lange gefährlich. Noch mehr kann man aber den Ärger in den betroffenen Unternehmen nachvollziehen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Die Corona-Soforthilfe muss jetzt überprüft werden. Denn man kann davon ausgehen, dass mit Sicherheit nicht jede der 6700 Firmen, die das Geld bekommen haben, dazu auch berechtigt war. Missbrauch oder gar Betrug muss aufgedeckt, das Geld zurückgezahlt werden. Gleichzeitig darf man es aber Selbstständigen und kleinen Betrieben in der vermutlich schwierigsten Phase ihrer Geschichte nicht unnötig kompliziert machen. Es kann nicht sein, dass Betriebe aufgrund zu strenger Berechnungsmaßstäbe jetzt plötzlich mehr als die Hälfte zurückzahlen sollen, obwohl die gezahlte Hilfe in der Realität nicht einmal ansatzweise die Verdienstausfälle kompensiert hat. Es ist gut, dass das Land innehält. Denn wer das jetzt knallhart durchzieht, der riskiert, dass eine solche Hilfe künftig in der nächsten Ausnahmesituation aus Angst vor den Konsequenzen nicht mehr in Anspruch genommen wird, die Maßnahme nicht zündet und damit die Wirtschaft schweren Schaden erleidet. Dann würden ziemlich viele Jobs verloren gehen, und sehr viele Gladbacher hätten Zeit für Dauerurlaub vor der eigenen Haustür.