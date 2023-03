Geschäfte in Mönchengladbach Warum die Post-Filiale in Odenkirchen geschlossen wurde

In den vergangenen Monaten gehörte Odenkirchen zu insgesamt 25 Pflichtstandorten in Nordrhein-Westfalen, in denen es keine Postfiliale gab. Das berichtete die Presseagentur dpa. Einer staatlichen Verordnung zufolge muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern darf eine Filiale in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer.