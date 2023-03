Verkehr in Mönchengladbach Folgt der Radstreifen auf die Baustelle an der Hohenzollernstraße?

Für Radfahrer wird es an der Hohenzollernstraße zwischen Sachsenstraße und Bergstraße aktuell eng. Absperrbaken blockieren den rechten Fahrstreifen in Richtung Bergstraße, hinter ihnen wurden große Löcher ausgehoben. Nach Angaben eines Stadtsprechers erneuert die NEW im betreffenden Bereich aktuell Gas- und Wasserleitungen sowie deren Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten seien zur „Sicherung der Versorgungsqualität“ notwendig.