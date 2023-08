Kolumne Mensch Gladbach Hockey-Hauptstadt?

Es ist zwei Jahrzehnte her, da hat die Stadt gezittert und gebangt. Möge man doch den Zuschlag bekommen für den Bau eines Hockey-Stadions und die Ausrichtung der Hockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2006. Und noch mehr, sogar Austragungsort der Hockey-Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2012 wollte man sein. Hockey-Hauptstadt, das wurde gelebt! Abgesehen von den Spielen 2012, die in London angepfiffen wurden, kam es auch so. Der Schmerz über die Nichtberücksichtigung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde davon einigermaßen gelindert. Stattdessen hat die Stadt die Weltmeisterschaft im Hockey wirklich gelebt.