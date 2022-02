Digitalisierung in Mönchengladbach : Milchmann Schäng war nicht digital, aber smart

Mönchengladbach sucht die digitale Superzukunft – zum Beispiel beim „Smart City Summit“ im ehemaligen Karstadtgebäude. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Mönchengladbach will mit viel Tamtam „Smart City“ werden. Ein Dorf wie Jüchen war es schon vor mehr als 50 Jahren. Erinnerungen an eine Zeit, in der Milch, Gemüse und Bier on demand ins Haus kamen – inklusive Live-Chat.