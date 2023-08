Außengastronomie in Mönchengladbach Warum der Biergarten von Haus Erholung geschlossen ist

Samstagabend, bestes Biergartenwetter: Wer sich auf ein kühles Helles in einem der schönsten Biergärten Mönchengladbachs freut, wird enttäuscht: Seit Wochen ist das Tor zum Garten des Haus Erholung geschlossen. Schon bevor der große Regen im Juli einsetzte, blieben die Tische rund um den Springbrunnen leer, das Eisentor verschlossen. Und so wie es aussieht, wird es in diesem Jahr auch nicht mehr geöffnet. Gastronomin Tanja Wallenfang, die den Biergarten am 14. Mai dieses Jahres mit Musik und guter Stimmung eröffnete, hat sich zurückgezogen. Pächter Sinan Heesen, der die Gastronomie in den Innenräumen des Haus Erholung übernommen hat, wird nicht einspringen.