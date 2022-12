Kolumne Denkanstoß Am Adventskranz

In solchen wirren und verwirrenden Lebenslagen, so ist meine Erfahrung, tut man gut daran, Überflüssiges abzustreifen und sich auf das Eigentliche zu besinnen. Natürlich unterliegen wir alle den Zwängen und Notwendigkeiten der Arbeit und des Alltags, aber keiner von uns ist ohne Handlungsspielraum. Der Advent lädt uns ein, sich auf die Ankunft des Kindes zu Bethlehem vorzubereiten; der gute alte Adventskranz ist dazu für mich zum wichtigsten Utensil geworden. Denn ohne Gewissensbisse können seine Kerzen auch in energetisch schwierigen Zeiten leuchten und sein Licht strahlt obendrein Ruhe und Kraft aus. Im Lichtschein des Kranzes schreibe ich gerne meine Weihnachtspost, denn jeder Gruß zu den Festtagen ist eine Begegnung mit dem jeweiligen Adressaten. Oft ist ein Jahr zu kurz, um alle Beziehungen in gleicher Intensität zu pflegen, aber ein kleines Zeichen der Verbundenheit sollte gerade in diesem dramatischen Jahr bei dem einen oder anderen möglich sein. Man staunt, wie viele Begegnungen an einem Adventskranz Platz finden!