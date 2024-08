Beste Brauerin aus Mönchengladbach „Das Bierbrauen ist und bleibt Handwerk“

Mönchengladbach · Paula Mühlke hat im Sommer ihre Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin bei Oettinger in Mönchengladbach beendet – als beste in ganz NRW. Was sie an ihrem Beruf so schätzt und was sie sich nun vorgenommen hat.

13.08.2024 , 12:00 Uhr

Paula Mühlke ist die beste Nachwuchsbrauerin in Nordrhein-Westfalen im Abschlussjahrgang 2023. Foto: Markus Rick (rick)

Von Kurt Lehmkuhl