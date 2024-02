Bauarbeiten in Mönchengladbach Weshalb am Wasserturm ein Gerüst steht

Seit Monaten steht ein Gerüst am Wasserturm in Windberg. An der Fassade von einem der bekanntesten Mönchengladbacher Wahrzeichen wird jedoch nicht gearbeitet: Auf Anfrage teilt die NEW mit, dass aktuell vielmehr die Beschichtung des oberen Wasserbehälters von der Firma Vorrink erneuert wird. Da die Firma die Materialien nicht über das Treppenhaus transportieren kann, wurde das Gerüst aufgestellt. Die Baumaterialien werden von außen mit einem Aufzug nach oben ins Innere befördert.