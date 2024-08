Sammlung Stephan-Kühn in Mönchengladbach Warum 10.000 Kinderbücher in Köln eine neue Heimat finden

Dicht an dicht stehen die Bücher der „Sammlung Stephan-Kühn“ nebeneinander und füllen unzählige Regale, die den ganzen ausgebauten Keller füllen und mehr. Nachdem Natascha Stephan vor 30 Jahren zu Hause ausgezogen war, sie bewohnte die untere Etage, fingen ihre Eltern an, Kinderbücher zu sammeln. Das war für sie eine große Leidenschaft. 10.000 Exemplare haben sich so im Laufe der Jahre angesammelt. Da Friedrich Stephan auf die 80 zuging, wollte er die Sammlung zur Bewahrung an eine Bibliothek geben. Nun geht dieser Wunsch in Erfüllung, obwohl er ihn nicht mehr erleben kann, da er im vergangenen Winter verstorben ist. Freia Stephan-Kühn ist schon lang tot.