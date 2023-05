Warnstreik im Einzelhandel Hunderte Verkäufer protestieren in Rheydt für Tariferhöhung

Schon lange nicht mehr waren so viele Beschäftigte aus dem Einzelhandel in der Rheydter Innenstadt wie am Dienstagmorgen, 9. Mai 2023. Rund 400 Beschäftigte aus der Region traten an diesem Tag in den Warnstreik und trafen sich auf dem Harmonieplatz zu einer Kundgebung mit anschließender Demonstration durch die Innenstadt. Dabei untermauerten sie ihre Forderung in der laufenden Tarifrunde mit den Arbeitgebern im Einzelhandel. „Strom, Gas, Wasser, Lebensmittel – das geht alles richtig in die Kohle“, sagt Hans-Günter Jansen (58), Betriebsratsvorsitzender bei Kaufland an der Krefelder Straße. Er ist schon seit 40 Jahren im Geschäft und hat die Wechsel von Divi zu Real und nun zu Kaufland erlebt. „Das war eine große Hängepartie für die Kolleginnen und Kollegen.“ Auch deshalb sei ein kräftiges Lohnplus jetzt verdient.