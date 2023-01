Tarifstreit beim Getränkeriesen Warnstreik legt Gladbacher Coca-Cola-Werk in Teilen still

Die Gewerkschaft sprach davon, das Werk in Mönchengladbach stehe daher am kommenden Donnerstag, 2. Februar, still: „Einen Tag lang kommt da keine Cola mehr in die Flasche; keine Kiste läuft mehr vom Band“, sagt Claudia Hempel, für Mönchengladbach zuständige NGG-Geschäftsführerin. Eine Coca-Cola-Sprecher entgegnete dazu am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion: „Aktuell planen wir, dass eine der vier Linien normal produziert und drei Linien still stehen werden. Dies würde ungefähr 160.000 Kisten bedeuten, die am Donnerstag nicht wie geplant produziert werden können.“ Mit einem Versorgungsengpass sei dennoch nicht zu rechnen. „Aktuell planen wir damit, einen Großteil geplanter Touren fahren zu können. Sollten wir nicht alle geplanten Touren fahren können, werden diese entsprechend umgeplant.“