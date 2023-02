Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst Warnstreik erreicht Mönchengladbach

Schon am Donnerstag und Freitag hatte es in vielen NRW-Städten Warnstreiks gegeben, die unter anderem den Nahverkehr einschränkten. Kommenden Dienstag wird neben Mönchengladbach auch in Krefeld und im Kreis Viersen gestreikt, am Mittwoch, 15. Februar, in Krefeld und im Kreis Wesel.