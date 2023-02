Öffentlicher Dienst legt Arbeit nieder Donnerstag wird in Mönchengladbach wieder gestreikt

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes erhöhen den Druck auf die Arbeitgeber. Am Dienstag waren die Beschäftigten in mehreren Städten aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Dem sind in Mönchengladbach auch Hunderte gefolgt. „So hohe Streikzahlen habe ich in meinem Bezirk in den vergangenen zehn Jahren noch nicht erlebt“, sagte Dominik Kofent, Bezirksgeschäftsführer Verdi Linker Niederrhein: „Das zeigt, was die Kolleginnen und Kollegen von dem sogenannten Angeboten halten.“ Und es ist wohl noch lange nicht vorbei mit dem Arbeitskampf. Verdi hat bereits weitere Streiks für Freitag, 3. März, angekündigt. Betroffen sind demnach der öffentliche Nahverkehr in zahlreichen Bundesländern – darunter auch NRW. Ob auch in Mönchengladbach gestreikt wird, ist noch unklar.