Nahverkehr lahmgelegt, Kundgebung am Alten Markt So läuft der Warnstreik in Mönchengladbach

So ist am Busbahnhof vor dem Gladbacher Hauptbahnhof nicht viel los. Offenbar wissen viele von dem Streik. Nur einzelne Passanten zeigen sich verwundert, dass keine Busse fahren. Die Infotafel am Bussteig weist derweil nicht auf den Streik hin, sondern erklärt: „Bitte auf den Fahrplanaushang und die Wagenbeschilderung achten. Weitere Auskünfte erhalten Sie während der Öffnungszeiten in unserem Kundencenter.“ Anders sieht es an der Ersatzhaltestelle aus, die klar auf den Warnstreik hinweist.