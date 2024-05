Prozess am Landgericht Mönchengladbach Waren Raub und Körperverletzung geplant?

Schwere Körperverletzung und schwerer Raub wird drei Männern zur Last gelegt, die zurzeit vor dem Landgericht Mönchengladbach stehen. Ein 43-jähriger Gladbacher war in seiner Wohnung so schwer verletzt worden, dass er stationär behandelt werden musste. Außerdem sollen die Täter einen stattlichen Geldbetrag – die Rede war von 15.000 Euro – mitgenommen haben.