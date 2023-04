Frühling in Mönchengladbach Wann an Wasserspielplätzen wieder die Pumpen laufen

Der Frühling ist da, und dann wieder nicht. Über ein gleichbleibend gutes Wetter konnten sich die Mönchengladbacher bisher noch nicht freuen. Doch blühende Kirschbäume am Rheydter Marktplatz oder bunte Narzissen-Felder am Straßenrand sind bereits schöne Aussichten. Dazu kommt, dass jetzt auch die Brunnen – zum Beispiel an Schloss Wickrath oder am Alten Markt – im Stadtgebiet wieder laufen. Allerdings mit etwa drei Wochen Verzug, wie eine Mags-Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Grund dafür sei allem voran das Wetter gewesen.