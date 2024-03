Umzug in Mönchengladbach Wann Sinn im ehemaligen Kaufhof eröffnet

Der Umbau ist in vollem Gang in dem Gebäude, in dem bis Mitte Januar Galeria Kaufhof seine Waren verkauft hat. Drei Etagen werden dort umgebaut für den nachfolgenden Mieter: Der Textil-Händler Sinn zieht dort ein und verlässt dafür den Standort an der oberen Hindenburgstraße. Nun ist auch klar, wann Sinn die Filiale am neuen Standort eröffnen will: Am Donnerstag, 4. April, sollen die Kunden dort erstmals einkaufen können, wie Filialleiter Dirk Kiesel erklärt.