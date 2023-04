Mobilität in Mönchengladbach Sichere Abstellplätze für Fahrräder gesucht

Wer sein Fahrrad vor Diebstahl oder Vandalismus schützen will, parkt es am besten in einer Fahrradgarage. Das Problem: Die verriegelten Metallboxen können nur an wenigen Punkten in Mönchengladbach gemietet werden. Aktuell gibt es nach Angaben eines Stadtsprechers öffentlich zugängliche Fahrrad-Mietgaragen des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) nur an den Bahnhöfen in Lürrip, Wickrath und Herrath.