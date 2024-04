Platzmangel in Mönchengladbach Schule an der Wilhelm-Strauß-Straße soll komplett saniert werden

Um die Lage zu verbessern, ist in Rheydt nun ein umfangreiches Projekt in Planung, das vergangenes Jahr seinen Anfang nahm. Aus der Not heraus werden seit August 2023 Kostenpflichtiger Inhalt vier Klassen der Grundschule Waisenhausstraße an der Wilhelm-Strauß-Straße unterrichtet. Teile des Gebäudes der ehemaligen Förderschule sanierte die Stadt innerhalb weniger Monate. Die Aktion war notwendig, weil mehr Kinder in Mönchengladbach für das kommende Schuljahr angemeldet wurden, als prognostiziert. An der Waisenhausstraße richtete man deswegen eine fünfte Eingangsklasse ein – obwohl in der Schule der Platz dafür fehlte.