Energieversorgung in Mönchengladbach Wann die NEW-Preisbremse greift

Die Preisbremse für Strom und Gas soll noch im April auch für die Kunden der NEW greifen. Das sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir arbeiten nach wie vor mit Hochdruck an den erforderlichen Anpassungen im Abrechnungssystem. Wir gehen davon aus, dass wir noch im April die Preisbremse umsetzen können.“ Eigentlich gilt die vom Bund eingeführte obere Preisgrenze für Erdgas und Strom schon seit Anfang März. Weil die NEW aber die Neuerung kurzfristig nicht in die bestehende Software integrieren konnte, verschob der Versorger den Start, kündigte aber dazu an, die Entlastung in voller Höhe an die Kunden weiterzugeben.