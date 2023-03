Verkehr in Mönchengladbach Wann die Nordspange gebaut werden soll

Über das Projekt „Nordspange“, auch „Spange Giebelsbusch“ genannt, wird in Mönchengladbach seit Jahrzehnten diskutiert. Die Verbindung zwischen dem Nordring und Kaldenkirchener Straße sieht dabei unter anderem eine Verlängerung der Künkelstraße bis zur Kaldenkirchener Straße vor. Auf diese Weise sollen umliegende Straßen vom Verkehr entlastet werden. „Das ist dringend notwendig und müsste endlich zeitnah umgesetzt werden“, betont ein Familienvater (Name der Redaktion bekannt), der an der nahe gelegenen Bergstraße in Eicken wohnt. „Unter der Woche fahren Tausende Autos und Lkw durch schmale Straßen. Gerade für Kinder kann das sehr gefährlich sein.“