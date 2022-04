Termine in Mönchengladbach : Wann die Müllabfuhr vor und nach Ostern kommt

Termine in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vor und nach Feiertagen verschieben sich stets die Abfuhrtermine für den Müll. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Es gibt aber diesmal eine leichte Regel, um sich die Änderungen zu merken.

Die GEM macht auf einen veränderten Rhythmus bei der Abfallabholung aufmerksam. Termine werden nicht nur nachgeholt, sondern teils in der Woche vor Ostern vorgezogen. Vom 9. April bis einschließlich 23. April verändern sich die gewohnten Abfuhrtage. In der Woche vor Ostern sollten die Container immer einen Abfuhrtag früher rausgestellt werden. In der Woche nach Ostern erfolgt die Leerung immer einen Abfuhrtag später.