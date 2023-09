Projekt in Mönchengladbach Wann die Markthalle endlich eröffnen soll

Der Stillstand mitten in der Gladbacher Innenstadt ist augenscheinlich beendet. Nach vielen Monaten ohne erkennbare Fortschritte wird seit einiger Zeit in der Markthalle auf dem Kapuzinerplatz am Innenausbau gearbeitet, was man auch von außen erkennen kann: Trockenbauwände wachsen aus dem Boden und lassen erahnen, wo einmal die Parzellen der Mieter sein werden. „Wir sind tatsächlich auf einem guten Weg“, sagte Investor Jürgen Schiffer unserer Redaktion. „Die Mieter führen bereits Ausbauten durch. Die Technik in den Mietflächen musste vorher verlegt werden, was man von außen auch nicht wahrnimmt.“