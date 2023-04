Neue Verbindung in Mönchengladbach So soll die Horster Spange Verkehrsprobleme lösen

Das Problem ist an der Ecke Geneickener Straße/ Dohler Straße schnell erkennbar: Im Sekundentakt fahren Autos auf den engen Spuren aneinander und an den Wohnhäusern vorbei. Sie müssen sich vorübergehend wegen einer Baustelle auf der Schlossstraße den begrenzten Straßenraum außerdem mit Linienbussen teilen. Auf die schwierige Verkehrssituation machte in der Fragestunde der Bezirksvertretung Süd auch ein Anwohner schriftlich aufmerksam.