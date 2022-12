Denkmal in Mönchengladbach Wann die Hauptkirche ihre Spitze erhält

Wer öfter auf dem Marktplatz in Rheydt ist, hat sich schon daran gewöhnt, dass das Wahrzeichen seit einem Jahr gekappt ist. Schön und erhaben wirkt die Evangelische Hauptkirche, die den Platz prägt, zwar dennoch. Doch sie hat an Höhe verloren: Etwas mehr als ein Jahr ist es her, Kostenpflichtiger Inhalt dass in einer spektakulären Aktion die 15 Meter hohe Spitze des Hauptturms abgenommen wurde. Sie liegt seitdem gesichert an der Nordseite des Gotteshauses. 2024 soll der Turm seine Spitze wiederbekommen.