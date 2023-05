Straßen in Mönchengladbach Wann der Iltisweg ausgebaut wird

Anna Schmitz ärgert sich schon lange über den Zustand des Iltiswegs direkt vor ihrer Haustür. Die kleine Straße im Baugebiet Schrievers besteht größtenteils aus Schotter und Erde. An einigen Stellen haben sich große Schlaglöcher gebildet. „Das sieht schon seit Jahren so aus. Für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen ist es dadurch nicht einfach, den Weg zu nutzen. Gerade, wenn es geregnet hat“, sagt die 88-Jährige und deutet auf ein Loch, in dem sich das Wasser sammelt.