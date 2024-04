Stadtgeschichte in Mönchengladbach Bald ist der Brunnenhof am Münster wieder offen

Neben Rathaus und Münster verbirgt sich ein historisches Schmuckstück: Viele Jahre fristete der Brunnenhof dennoch ein unbeachtetes Dasein. Im Dezember vergangenen Jahres konnte die Öffentlichkeit einen ersten Blick in den fast fertig sanierten Brunnenhof am Abteiberg werfen. Da fehlten nur noch Kleinigkeiten. Die letzten Handgriffe sollten im April beendet sein, denn am Samstag, 11. Mai, wird endlich die Eröffnung gefeiert.