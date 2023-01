Beschwerden über Klimaaktivisten in Wanlo „Die haben ihr großes Geschäft direkt am Friedhof erledigt“

Das Dorf liegt am nördlichen Rand der Grube und hatte den Feind quasi immer vor Augen. Denn auch Wanlo sollte für die Braunkohleförderung abgebaggert werden. Was es heißt, sich gegen die Pläne des RWE-Konzerns zu wehren, kennen viele Wanloer also. Viele kämpften an der Seite der Klima-Aktivisten, und viele stehen auch heute noch hinter der Bewegung, auch wenn schon lange feststeht, dass ihr Dorf nicht den riesigen Baggern zum Opfer fällt, die sich durch die Landschaft am Ortsrand fräsen.