Am Tagebaurand in Mönchengladbach : Wanlo bekommt Fördermittel für einen Dorf-Campus

Am Tagebaurand in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der vom Tagebau gebeutelte Stadtteil bemüht sich um ein aktives Zusammenleben. In der alten Grundschule entsteht gerade eine neue Begegnungsstätte. Dafür gibt es nun Geld vom Land und von der Stadt.

Der Verein „Dorf Campus Wanlo“ erhält rund 81.000 Euro aus dem Landesförderprogramm Dorferneuerung, um den alten Schulhof der ehemaligen Grundschule zu einem Begegnungsort umgestalten zu können. Die Stadt Mönchengladbach beteiligt sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 25.000 Euro an dem Projekt. „Wanlo ist Tagebaurand und ein Vorposten der Stadt. Der Verein zeigt, dass er trotz der Abbaubedingungen bleiben und seine Heimat entwickeln will. Hier sind mutige Ideen entstanden, die wir fördern wollen“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs.