Mönchengladbach : Christliche Motorradfahrer trafen sich zur Wallfahrt

Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Odenkirchen, gingen die Fahrer an den Start. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Etwa 50 Motorradfahrer fuhren bei freundlichem Wetter eine etwa 60 Kilometer lange Tour von Odenkirchen über Land nach Mönchengladbach.

Mit schmissigen Klängen der Band „Rostschutz“ startete der ökumenische Motorradgottesdienst. Der Titel „country road“ stimmt auf die anstehende Straßentour ein. Vor dem Altar hatten die Fahrer ihre Motorradhelme in Form eines Kreuzes auf die Stufen gelegt. „Als christlicher Motorradclub ist die Bibel für uns maßgeblich“, erklärte Bernhard Krinke-Heidenfels, der die Notfallseelsorge in Giesenkirchen betreut und zu den Mitgründern des Clubs gehört. Gemeinsam mit seinem Team gestaltet er den Wortgottesdienst. Sie erinnerten daran, dass die Materialien, aus denen die Maschinen gebaut werden, von der Erde geliehen sind und Stahl im Rost wieder zur Erde zurückkehrt, doch dass man mit Pflege die Dinge vor dem Zahn der Zeit bewahren kann.

Mit der Bikerhymne „born to be wild“ entließ die Band „Rostschutz“ die Motorradfahrer ins Freie, wo bereits die Polizeibegleitung und die Malteser bereit standen. Die Tour war über 60 Kilometer geplant und führte nach Wickrath, dann weiter nach Wegberg und Brügge, über Waldniel nach Venn und zuletzt nach Gladbach zurück. Als Endstation war das Gladbacher Münster geplant, in dem ein kurzer gemeinsamer Abschluss in der Krypta stattfand. „Das wird schön, es ist eine tolle Strecke“, erklärte eine Besucherin beim Gang aus der Kirche zu den Motorrädern.