Natur in Mönchengladbach Waldlehrpfad am Haus Horst errichtet

Der Waldlehrpfad am Haus Horst ist nach dem am Hardter Wald – dort wird er als „Walderlebnispfad“ geführt – der zweite seiner Art in Mönchengladbach. In Zukunft sollen noch weitere Waldlehrpfade in und um die Stadt entstehen, kündigt die Mags an. Geplant sind drei weitere Rundwege: am Schloss Rheydt, im Volksgarten und im Stadtwald.