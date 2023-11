Aktion der Altstadtinitiative Gut beschirmt und beleuchtet über die Waldhausener Straße

Engin Koc, Inhaber des Hotels Select, bestätigt den Charme der Beleuchtung: Viele seiner Gäste würden Fotos von sich unter den schönen Lampen ins Netz setzen, so Koc. Zur Erhaltung der leuchtenden Attraktion ist die regelmäßige Renovierung unerlässlich. „Jedes halbe Jahr müssen verwitterte Lampen ausgetauscht werden. Sie sind halt nicht für den Außenbereich gemacht. Josef Vitz kombiniert die Aktivitäten der Initiative und des Clubs der Wirte“, sagt Rüland. „Helligkeit bringt Sicherheit“, ergänzt Vitz. Über Strahler am Kulturcafé Köntges soll in den nächsten Tagen auch die Stiege zum Dicken Turm besser ausgeleuchtet werden. Hier sollen zudem weitere Kugeln der Künstlerin Christiane Behr eine neue Heimat finden. Die im Baum am oberen Straßenende hängende Auswahl ist beliebt, setzt bunte Tupfen ins warme Licht. „Ich habe die Objekte gemeinsam mit Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher unterschiedlichster Couleur gearbeitet“, sagt Behr. Igar Stepanow vom zentral gelegenen Café Extrablatt betont, es sei den Wirten wichtig, sich für die Altstadt einzusetzen. Seine Gäste freuten sich, wenn sie bemerkten, das vorhandenes Potenzial genutzt und vorangebracht werde. Schließlich sei die Straße nicht zuletzt durch Günter Netzer bekannt geworden.