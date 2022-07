Feuerwehr Mönchengladbach informiert : Waldbrandgefahr – am Dienstag galt die höchste Alarmstufe

In Griesbarth brannte am Dienstag ein Feld mit Stroh. Betroffen waren etwa 10.000 Quadratmeter. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Freiwillige Feuerwehr verteilte Flyer mit Verhaltenstipps an Anwohner im Hardter Wald. In Wickrath und Mülfort brannten Felder. Worauf Bürger jetzt achten sollten.

Die aktuelle Hitzewelle und die Trockenheit sorgen dafür, dass Waldböden und Freilandflächen mit vertrockneten, leicht entzündlichen Blättern, Halmen, Zweigen und Nadeln bedeckt sind. Spanien , Portugal , Frankreich , Italien und Kroatien haben mit Waldbränden zu kämpfen. Das könnte in Mönchengladbach auch geschehen. Denn aktuell gilt in der Stadt die allerhöchste Alarmstufe. Und das betrifft nicht nur den Wald, sondern auch den Grasland-Feuerindex. Letzterer beschreibt die Brandgefährdung von Feldern und Wiesen.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr bereits zu einem Stoppelfeld hinter dem Römerbrunnen an der Giesenkirchener Straße in Mülfort gerufen. Dort brannten aus bisher ungeklärter Ursache etwa 400 Quadratmeter eines bereits abgeernteten Feldes und ein Heuhaufen. Am Dienstag rückten die Einsatzkräfte erneut zu einem Feldbrand an der Straße Griesbarth aus. Von dem Feuer waren circa 10.000 Quadratmeter betroffen.