Kolumne Mensch Gladbach Wahlkampf der vielen Kandidaten

Eigentlich müssten die Ampel-Koalitionäre in Berlin mit Neid nach Mönchengladbach blicken: Während sich SPD, Grüne und FDP in der Regierung und im Bundestag vor allem in der Disziplin des harten Konfliktmarathons üben, glänzt das Dreierbündnis in der Vitusstadt mit Harmonie. Fast möchte man vergessen, dass es wirklich drei Parteien sind, so einmütig tritt die „Ampel-Fraktion“, wie sie sich selbst nennt, seit bald vier Jahren auf. Das ist verglichen mit der Zoff-Show in der Hauptstadt wohltuend. Aber mit näherrückendem Wahltermin stellt sich die Frage, wie die einzelnen Parteien durch eigenes Profil Wählerstimmen sammeln können.