Mönchengladbach : Post liefert Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl am 26. Mai aus

Im Briefsortierzentrum in Güdderath werden die 195.000 Briefe an die Gladbacher Wahlberechtigten verteilt. Foto: marco stepniak

Mönchengladbach Die Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl werden verschickt.

(angr) Rund 195.000 Mönchengladbacher haben in diesen Tagen ihre Wahlbenachrichtigung zur Europawahl am 26. Mai im Briefkasten. Insgesamt bekommen in Deutschland 64,8 Millionen Wahlberechtigte die Benachrichtigungen zur Wahl zum Europäischen Parlament, wobei der Anteil der Briefwähler steigt. Bei der letzten Europawahl 2014 lag der Anteil bereits bei 25,3 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 haben 28,6 Prozent den Service genutzt. Zum Vergleich: In den 1960er-Jahren lag der Anteil der Briefwähler nur bei etwa sieben Prozent.