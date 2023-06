Polit-Streit in Mönchengladbach Wahl-Krimi um CDU-Fraktionsvorstand

Die Revolte in der Ratsfraktion der CDU hat am Montagabend zu einem Wahl-Krimi geführt, an dessen Ende ein politischer Scherbenhaufen und ein Fraktionsvorstand ohne Mehrheit stehen. Nach gut eineinhalb Stunden Zusammenkunft in den Räumen der NEW an der Odenkirchener Straße herrschte Fassungslosigkeit: Die 24 anwesenden der insgesamt 26 Fraktionsmitglieder rangen sich nicht zu einer Mehrheit bei der turnusgemäßen Wiederwahl des Fraktionsvorstands um den Vorsitzenden Hans Peter Schlegelmilch durch. Wie Schlegelmilch mitteilte, kam es bei der Abstimmung zu einem Patt – 12:12. Die Hälfte der Unionspolitiker im Rat verweigert dem Oppositionschef demnach die Gefolgschaft. In den ersten Minuten nach der Abstimmung war Schlegelmilch durchaus getroffen: „Für die CDU ist das auch im Hinblick auf die Ratssitzung am Mittwoch keine gute Ausgangsbasis.“