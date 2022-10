Karneval in Mönchengladbach : Veilchendienstagszug: Wagenbauer ziehen bald um

Die Wagenbauhalle auf dem früheren Reme-Areal Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach Wenn am Veilchendienstag prächtige Karnevalswagen durch die Gladbacher Innenstadt ziehen, ist es das Ergebnis monatelanger Arbeit in der Wagenbauhalle. Die befindet sich in Lürrip auf dem früheren Reme-Areal. Dort sind aber bereits Abrissbagger am Werk. Was das für die Karnevalisten bedeutet.