Viele Krankmeldungen Rollt die nächste Corona-Welle über Gladbach?

Unter aktuellen Atemwegserkrankungen sind auch wieder SARS-CoV2-Infektionen. Laut städtischem Gesundheitsamt sind in diesem Jahr bis zum Stichtag 29. Juli 2024 in Mönchengladbach 285 Personen an Corona erkrankt, im Juli kamen 50 Fälle hinzu. Zur Aktivität akuter Atemwegsinfektionen verweist Oberarzt Ingo Greiffendorf von den Kliniken Maria Hilf auf Beobachtungen des Robert-Koch-Instituts. Demnach liegt die Aktivität in diesem Sommer etwas über der der vergangenen Jahre. Darunter seien vor allem Influenza und RSV-Infektionen, aber auch SARS-CoV2-Infektionen. „Die Gesamtinzidenz liegt mit etwa 600 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern aber sehr deutlich unter den Inzidenzen, die in der Pandemie auftraten. Wir haben es momentan vielleicht mit einer ,Mini-Coronawelle‘ zu tun“, sagt der Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Infektiologie. Er betont: „Corona ist inzwischen für uns eine virale Atemwegsinfektion, wie die saisonale Influenza oder RSV-Infektion geworden und hat den Schrecken, den sie in der Pandemie verbreitet hat, glücklicherweise und das hoffentlich auf Dauer verloren.“ Laut Greiffendorf ist eine Corona-Infektion im Krankenhaus derzeit in der Regel ein „Mitbringsel“ von Patienten, die wegen anderer akuter Krankheiten aufgenommen wurden und bei denen die Coronainfektion ein Zufallsbefund sei. Der Arzt betont: „In den allermeisten Fällen verläuft die Infektion sehr mild, manchmal sogar ohne Symptome. Schwere Corona-Infektionen sehen wir in diesen Wochen extrem selten und dann nur bei sehr stark abwehrgeschwächten Patienten, die sich zum Beispiel einer intensiven Krebstherapie unterziehen müssen oder diese erst kurz hinter sich haben.“