Vorverkauf für „Silent Night“ startet Booster lädt zu vorweihnachtlichen Konzert-Reihe ein

Der Sommer ist zurück: Die erste Septemberwoche startet sonnig und warm, und was macht die Mönchengladbacher Coverband Booster? Sie erinnert an Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit lockt Booster ihre Fans bereits seit zwei Jahrzehnten zur „Silent Night“ in die Redbox. Auch in diesem Jahr sind sieben Konzerte geplant. Der Vorverkauf startet am Montag, 4. September.